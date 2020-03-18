Бунт против капитуляции: «слуги народа» пообщались с Ермаком на повышенных тонах

Встреча депутатов от «Слуги народа» с главой Офиса президента Ермаком закончилась криками и оскорблениями. Эта встреча состоялась после того, как они выступили против Консультативного совета с боевиками.

После встречи главы Офиса президента Андрея Ермака с народными депутатами, которые выступили против Консультативного совета с боевиками, его инициативы по прямым переговорам с ОРДЛО не отвергнуты и дальше находятся на стадии согласования в Трехсторонней группе, пишет издание «Украинская Правда».

Встреча депутатов с Ермаком состоялась после публикации заявления ряда народных избранников от «Слуги народа», которые выступили против фактической легализации боевиков в Минском процессе.

Среди подписантов были Никита Потураев, Гео Лерос, Анастасия Красносельская, Егор Чернев, Александр Ткаченко, Богдан Яременко. В целом заявление подписали около 20 «слуг».

В Офисе президента срочно пригласили их на встречу с Ермаком.

«Коммуникации с Ермаком и Офисом президента не было, потому что они не выходили на контакт. Когда начался дым от нашего заявления, всех пригласили на встречу к Ермаку. Но даже на встрече, к сожалению, все было в стиле «нет зрады, а вы – раскольники», – рассказывает один из подписантов, который присутствовал на встрече с главой Офиса.

«Ермак переходил на личности, наехал на нескольких депутатов. На Потураева, на Ткаченко, на Лизу Ясько, когда она взяла слово. Ермак кричал, что это не его «зрада», а просто их политические амбиции», – сказал собеседник.

Как отметил источник, Ермак «напрягся, потому что он подумал, что это наезд на него лично».

«Но это не так. Мы в своем заявлении сказали, что есть большие риски. И они действительно есть. И об этом мы сказали Ермаку на встрече», – добавил другой депутат от «Слуги”, который встречался с главой ОП.

Как рассказывают участники разговора, суть диалога, кроме взаимных упреков, сводилась к тому, что Ермак объяснял, для чего украинская делегация инициировала создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

В ответ депутаты пытались объяснить Ермаку, что они должны узнавать о стратегии власти до того, как о ней напишет пресса.

Добавим, что по данным СМИ, после встречи с Ермаком часть депутатов удалила посты с заявлением против переговоров с боевиками в Facebook.

Визуально конфликт исчерпан, однако причины, из-за которых он возник, никуда не делись.

Напомним, что решение о создании Консультативного совета, в состав которого войдут представители ОРДЛО, было принято на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.