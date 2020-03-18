Европа обвиняет Россию в тиражировании фейков о коронавирусе

ЕС обвиняет Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе. Прокремлевские масс-медиа продвигают историю о том, что коронавирус – это «изобретение человека и распространяется с Запада».

Европейская служба внешних связей обвинила российские средства массовой информации в разворачивании большой кампании по дезинформации о распространении и влиянии коронавируса, сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на отчет службы.

Издание пишет, что российские масс-медиа «развернули большую кампанию дезинформации против Запада, чтобы усилить воздействие коронавируса, вызвать панику и недоверие».

Отмечается, что некоторые масс-медиа размещали в сети фейковые новости на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.

«Их цель – усложнить коммуникацию в ЕС и то, как официальные органы власти в Европе сообщают своим гражданам о борьбе с пандемией», – говорится в сообщении.

В отчете говорится, что прокремлевские мкасс-медиа продвигают историю о том, что коронавирус – это изобретение человека, распространяемое Западом.

В документе упоминается и об Украине. В частности, о том, что в конце февраля распространялось фейковое письмо Минздрава с данными о зараженных.

Напомним, с 18 марта по 1 мая Россия ограничила въезд для иностранцев в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.