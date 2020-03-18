Эпидемия коронавируса: журналисты выяснили, как соблюдаются условия карантина в Киеве

Введение карантина в Украине отразилось на жизни столицы, где подтвердился факт заражения народного депутата Рады. Основные проблемы у горожан связаны с работой общественного транспорта.

Из-за эпидемии коронавируса, в Украине введен карантин. Как проходит первый день противоэпидимеологических мероприятий в Киеве, сообщает на своей странице в Facebook корреспондент «Радио Свобода» Власта Лазур.

«Вокзал Киев. Карантин. День первый», – пишет корреспондент.

Большинство людей, которые сейчас находятся на вокзале в Киеве, сдают билеты. Очереди в кассах относительно небольшие – 5-10 человек.

«Некоторые поезда прибыли в Киев с опозданием. Из-за этого пассажиры, которые планировали осуществлять в Киеве пересадку, не успевают это сделать. Оперативно сдают билеты и ищут альтернативный способ транспорта. На помощь спешат теневые перевозчики», – отмечается в сообщении Лазур.

Вокзал Київ. Карантин. День перший. ✅Більшість людей, котрі зараз є на вокзалі, здають квитки. Черги в касах, відносно, не великі – 5-10 людей; ✅ Деякі поїзди прибули до Києва із запізненням. Через це, пасажири, які планували здійснювати в Києві пересадку, не встигають це зробити. Оперативно здають квитки і шукають альтернативний спосіб транспорту. На поміч поспішають тіньові перевізники. ✅ Патрульні на вокзалі працюють у звичному режимі. Кажуть, у зв’язку з карантином ніяких додаткових вказівок вони не мають. Більшість із поліцейських ходять по вокзалу без масок. ✅ Метро на вокзалі, як і всюди по столиці – не працює. ✅ На зупинках наземного транспорту незначний ажіотаж. Люди, які звикли користуватися метро, в паніці шукають потрібну їм маршрутку чи автобус. Абсолютна більшість пасажирів автобусів, тролейбусів та маршруток – без масок. Водії всі без масок. Ніхто не перевіряє пасажирів на наявність захисних засобів. ✅ В аптеках вокзалу та біля вокзалу ані масок, ані дезинфікуючих засобів немає.Більше на Радіо Свобода. Слідкуйте. Geplaatst door Vlasta Lazur op Woensdag 18 maart 2020

Патрульные на вокзале работают в обычном режиме. Говорят, в связи с карантином никаких дополнительных указаний они не имеют. Большинство из полицейских ходят по станции без масок.

«Метро на вокзале, как и везде по столице – не работает», – подчеркивают в сообщении Лазур.

Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пассажиры общественного транспорта в Киеве. Пред 1 из 11 След

На остановках наземного транспорта незначительный ажиотаж. Люди, которые привыкли пользоваться метро, в панике ищут нужную им маршрутку или автобус.

Абсолютное большинство пассажиров автобусов, троллейбусов и маршруток – без масок. Водители все без масок. Никто не проверяет пассажиров на наличие защитных средств.

Кто посоветовал закрыть метро, смотри молодец какой. Вирус не пройдьот! 😁 Geplaatst door Taras Troiak op Dinsdag 17 maart 2020

«В аптеках вокзала и возле вокзала ни масок, ни дезинфицирующих средств нет», – подытожила Лазур.

Кроме того, подтвердилась информация, что коронавирусом заразился один из народных депутатов верховной Рады Украины. Экс-нардеп Борислав Береза в своем Telegram-канале назвал имя заразившегося депутата – это член депутатской группы «Довіра» Сергей Шахов, которые недавно посетил Францию.

«Информация подтвердилась. Нардеп Шахов действительно болен коронавирусом COVID-19. Как сообщили мне мои источники, он заразился во время отпуска во Франции. Последний раз в ВР он был 6 марта», – сообщал Береза.

«Так что вопрос, есть ли инфицированные в ВР или нет, уже не стоит. Вопрос уже лишь в том, сколько их. Он сидел в зале, коммуницировал с большим количеством других нардепов. Я пообщался с нардепами и они все уже в курсе. Так что теперь лишь время покажет, сколько нардепов ВР станут жертвами», – добавил он.

Напомним, что Верховная Рада поддержала введение штрафов и наказание тюремными сроками за нарушение карантина.