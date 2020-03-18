Украина повысила пошлины на энергоносители из России

Украина ввела с 1 апреля пошлину 65% на электроэнергию и энергетический уголь из России. Правительство дополнило свое прошлогоднее постановление.

Кабинет министров решил с 1 апреля 2020 года ввести специальную пошлину в размере 65% на электроэнергию и энергетический уголь из России, говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров, сообщает агентство «Левый Берег».

Соответствующие изменения были внесены в пункт 1 постановления Кабинета министров №624 от 18 июля 2019 года «Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, которые ввозятся на таможенную территорию Украины».

«Предлагается дополнить постановление подпунктами такого содержания: введение пошлины для электрической энергии по кодам и всех типов угля по кодам, кроме антрацитового и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности с 1 апреля 2020 года в размере 65%», – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе заседания

Решение поддержали единогласно.

Напомним, что этим же постановлением Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и автогаза.

Решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принято в ответ на недружественные действия со стороны Российской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины.