“Это я убила Эрику”: шокирующее “признание” Зеленского в эфире ICTV

На одном из телеканалов видеообращение президента Зеленского сопроводили неправильными титрами. В соцсетях этот факт вызвал сарказм в отношение президента.

Транслируя видеообращение президента Владимира Зеленского, телеканал «ICTV» ошибочно запустил неправильные субтитры, сопровождающие слова президента, который стали основой для дальнейшего троллинга главы государства. Фрагмент выступления с курьезными титрами опубликовал в Facebook «Цензор.НЕТ».

В частности, инструкции Зеленского гражданам Украины сопровождали такие подписи: «Це я вбила Ерику. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете…», «Крістіане, принеси драбину!», «Ворсинкі від мотузки спрямовані вгору» и другие.

"Це я вбила Еріку": канал ICTV випадково запустив не ті титри під час звернення президента Зеленського Geplaatst door Цензор.НЕТ op Dinsdag 17 maart 2020

Неправильные титры, которыми телеканал «ICTV» снабдил выступление Зеленского вызвало волну сарказма по отношению к президенту. В частности главу государства протроллили фотожабой указа президента о наказании телеканал «ICTV».

Кроме того образ Зеленского используют для издевательских постеров на мотив популярного сериала «Кто убил Эрику». В частности его изображают в виде главных героинь сериала.

Напомним, что нардеп Гончаренко раскритиковал кадровую политику Зеленского.