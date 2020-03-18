Курс гривны уходит на дно

18 марта на межбанковском и наличном валютных рынках продолжалось давление на гривну в связи с повышенным спросом на иностранную валюту. Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 – 27,01, говорится в данных Национального банка.

В связи с высоким спросом на доллары и евро НБУ продал на межбанковском валютном рынке 300 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

Как отмечает «Finance.ua», НБУ продавал доллар сначала по 26,99 гривны, затем по 27,10 и 27,15. Но как только он уходил с межбанке – курс снова рос.

Официальный курс гривны ослаб на 53 копейки, установившись на 18 марта на уровне 27,05 гривны за доллар.

Котировки гривны к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 – 27,15.

По данным Finance.ua, на фоне ажиотажа по скупке доллара на межбанке дорожал и наличный рынок, где спреды между куплей-продажей доллара в обменниках достигали 1,2-1,5 гривны.

Владельцы обменников откровенно пользовались недостатком наличной валюты и задирали котировки.

По состоянию на 17:00 на наличном рынке котировки гривны к доллару составляли 27,19 – 28,60 гривны. Евро покупали по 29,86 гривны, продавали по 31,49 гривны.

На «черном» рынке доллар торгуется по 28,09 – 28,33 гривны, евро – 30,26 – 30,85 гривны.

Средний курс в обменниках составлял: доллар США – 27,66 – 28,44 гривны, евро – 30,11 – 31,06 гривны.