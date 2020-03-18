Эпидемия коронавируса: австрийская авиакомпания вывезет украинцев из Вены в Киев

Авиакомпания «Austrian Airlines» в среду вернет украинцев из Вены в Киев.

Авиакомпания «Austrian Airlines» сегодня выполнит рейс из Вены в Киев, которым смогут улететь украинцы, застрявшие в Австрии из-за отмены рейсов после введения карантина, заявил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Благодарен Австрийским авиалиниям, которые завтра в 9:50 отправляют в Украину пассажиров не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании. Также имейте в виду, что на самолет есть около 70 билетов, которые поступят в продажу», – написал посол.

Он добавил, что для тех, кто застрял в Вене не по вине Austrian Airlines, билет будет стоить 493 евро.

«Дорого конечно, но зато гарантированно возвращение завтра утром домой. Относительно ожидаемого чартера, он будет скорее всего в четверг утром. Завтра сообщим о том, где приобрести. Цена будет 149 евро», – написал он.

Апдейт станом на вечір 17 березня. Нарешті добрі новини.￼ Я вдячний Австрійським авіалініям, які завтра о 9:50… Geplaatst door Alexander Scherba op Dinsdag 17 maart 2020

Сегодня утром Щерба предоставил обновленную информацию и заявил, что в продаже должны появиться дополнительные 15 билетов на сегодняшний рейс в Киев.

«Отдельное спасибо украинской общине Вены, которая помогла посольству и спальными мешками, и продуктами, и кто чем мог. Люди, вы прекрасны!», – написал посол.