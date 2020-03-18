Путин назначил дату всенародного одобрения “обнуления”

Путин назначил дату голосования за обнуление своих президентских сроков. Поправка в Конституцию позволит ему остаться у власти до 2036 года.

Нацлидер России Владимир Путин назначил на 22 апреля общероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года. Соответствующий указ нацлидера России опубликован пресс-службой Кремля.

«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», – говорится в документе.

На голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Ранее российский Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина.

Конституционную поправку внесла в Госдуму депутат-«единоросс» Валентина Терешкова. Она позволяет Владимиру Путину избираться после истечения своего срока в 2024 году.

По действующей российской Конституции Путин не может участвовать в выборах президента в 2024 году, поскольку сейчас, с 2018 года, он находится на втором подряд президентском сроке.