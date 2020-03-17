Новости

Дело MH17: из-за коронавируса судебные слушания продолжатся за закрытыми дверями

Суд в Нидерландах продолжит слушать дело MH17 за закрытыми дверями из-за коронавируса.

Суд в Нидерландах продолжит слушания в отношении четырех подозреваемых по делу сбивания самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 за закрытыми дверями из-за распространения коронавируса, сообщает агентство «Reuters».

Суд заявил, что следующее слушание, которое состоится 23 марта, будет закрытым для прессы и родственников жертв, а количество прокуроров и адвокатов, допущенных в зал суда, будет ограничено.

После этого рассмотрение дела планируют продолжить в июне.

Предварительные слушания по делу против трех россиян и одного украинца начались в Амстердаме на прошлой неделе.

Читайте также  Батуринская трагедия. Исторический урок российского империализма для Украины

Как сообщалось, 10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.

Процесс, который ведут судьи Гаагского окружного суда, проходит в судебном комплексе Схипхола на окраине Амстердама.

В первые дни слушаний прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей.

Источник Reuters

Тоже интересно
Новости

Рада поддержала штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина

Новости

СБУ опровергла дезинформацию о распылении химикатов с вертолетов

Новости

НБУ растрачивает резервы для удержания курса гривны

Новости

Боевики ОРДЛО пытаются подставить под огонь мирное население Донбасса

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Рада поддержала штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина

СБУ опровергла дезинформацию о распылении химикатов с вертолетов

НБУ растрачивает резервы для удержания курса гривны

1 из 2 314