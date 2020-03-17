Австрия ставит под сомнение данные по заражению коронавирусом в Украине

Австрия не верит данным Украины о распространении коронавируса на нашей территории.

Австрийские власти внесли Украину в список стран группы риска по заражению коронавирусом. Для въезда в Австрию граждане Украины должны предъявить справку об отрицательном тесте на выявление заражения, сообщил в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей

«Австрийцы внесли Украину в список стран, пораженных вирусом, наряду с Италией, Испанией и Францией. Теперь, чтобы въехать в Австрию из Украины, нужна справка о негативном тесте на СOVID-19», – пишет эксперт.

В то же время, известно, что с завтрашнего дня практически прекращено любое транспортное сообщение между Украиной и Австрией.

Принятый в Австрии документ. Принятый в Австрии документ. Принятый в Австрии документ. Пред 1 из 3 След

«При том, что с завтрашнего дня рейсов нет», – отмечает Соловей.

Соловей подчеркивает, что по уровню заражения Украина отнесена к таким странам, как Франция и Италия, кторые ввели жесткие карантинные меры в связи с распространением эпидемии.

«Проблема для нас состоит в том, что нас ставят в один ряд с Италией и Францией по распространению эпидемии», – подчеркнул Соловей.

Эксперт отмечает, что данный факт свидетельствует о намеренном искажении информации по заражению коронавирусом населения Украины. Остается выяснить, кто именно искажает данные по эпидемиологической ситуации в Украине.

«Значит, кто-то врет: либо австрийцы, либо наши», – подытожил Соловей.

Напомним, что СБУ опровергла дезинформацию о распылении химикатов с вертолетов.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы пытаются посеять панику в Украине из-за эпидемии коронавируса в мире.