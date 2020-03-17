СБУ опровергла дезинформацию о распылении химикатов с вертолетов

СБУ и военные опровергли слухи о вертолетах-дезинфекторах. В СБУ подчеркивают, что угроза коронавируса – не повод для паники, «а тем более – для абсурда».

Служба безопасности Украины опровергла слухи о распылении химикатов для дезинфекции с вертолетов. В пресс-центре СБУ отметили, что в последнее время киберспециалисты Службы фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине.

«Свежий пример – слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. «Советуют» закрывать балконы и не находиться на улицах с 23.00 до 5.00», – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ посоветовали взвешенно относиться к любой непроверенной информации. Там выразили уверенность, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. «А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ», – добавили в СБУ.

В свою очередь Командование Воздушных Сил ВСУ отметило, что угроза коронавируса – не повод для паники, «а тем более – для абсурда».

«Данная «новость» не соответствует действительности, направлена на распространение панических настроений и дезинформации населения. Никакие самолеты и вертолеты ничего не распыляют!», – подчеркнули военные.

Они призвали украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокационные вбросы.

«Руководствуйтесь официальными источниками информации, рекомендациям Минздрава, сохраняйте спокойствие, и берегите своих близких!», – говорится в сообщении.

16 марта в соцсетях начала появляться информация о вертолетах, которые якобы будут распространять химикаты от коронавируса над разными городами Украины.

Друзі!Останнім часом кіберфахівці Служби безпеки України фіксують спроби розповсюдження фейків, пов’язаних із темою… Geplaatst door Служба безпеки України op Maandag 16 maart 2020

Как стало известно утром во вторник Верховной Раде собрались 324 народных депутата, чтобы принять изменения в законодательстве для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумком открыл внеочередное пленарное заседание. В зале зарегистрировались 324 нардепа.

Украинский парламент должен принять законы для обеспечения карантинных мер связанных с эпидемией коронавируса в мире.