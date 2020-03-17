НБУ растрачивает резервы для удержания курса гривны

Нацбанк за сутки продал $238 млн для поддержания гривны. Регулятор объяснил падение гривны «ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса».

Национальный банк продал 238 млн долларов на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 марта, для сдерживания девальвации гривны, сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

«Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса. Всего с этой целью было продано 238 млн долларов США», – говорится в сообщении.

На протяжении торгового дня на межбанковском валютном рынке НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты, средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,54 гривны за доллар.

После обеда курс гривны колебался в пределах 26,55-26,70 гривны за доллар.

💰Сьогодні Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань,… Geplaatst door Національний банк України op Maandag 16 maart 2020

Отмечается, что имея достаточные резервы на уровне более 25 млрд долларов, банк продолжит при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

14 марта сообщалось, что НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны.