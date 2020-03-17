Боевики ОРДЛО пытаются подставить под огонь мирное население Донбасса

Вооруженные формирования Российской Федерации в своих попытках дискредитации украинских защитников прибегают к откровенным нарушениям международного гуманитарного права, сознательно пытаясь подставить под огонь гражданское население, сообщила в Facebook пресс-служба Штаба операции Объединенных сил.

В штабе сообщили, что 15 марта на позиции одной из украинских бригад со стороны позиций противника вышел гражданский человек, одетый в военный бушлат. Все время, пока человек перемещался между позициями, с стороны вооруженных формирований Российской Федерации за ним наблюдали несколько человек. Украинские военные задежали мужчину был и передали в органы Службы безопасности Украины.

После выяснения всех обстоятельств стало известно, что это гражданин Российской Федерации, который около месяца назад прибыл из Ростова-на-Дону на временно оккупированную территорию Донецкой области для поиска работы. Не найдя работы и не имея где жить, он несколько раз задерживался так называемыми «правоохранительными» органами оккупационной администрации. После последнего предупреждения указанный гражданин России решил перейти на подконтрольную правительству Украины территорию. Также он отметил, что имеет психические расстройства.

«Очевидно, что оккупационный режим решил использовать психически больного человека в своих преступных целях. Так, вместо того, чтобы предоставить возможность пересечь КПВВ, мужчина был доставлен на передовые позиции и одет в старый бушлат, чтобы издалека сделать его похожим на боевика. После этого, военнослужащие оккупационно-террористических войск просто выпихнули несчастного из окопов и направили его в сторону украинских позиций. Расчет противника был простым и бесчеловечным: спровоцировать украинских защитников на огонь, а затем обвинить подразделения Объединенных сил в преднамеренном убийстве гражданского лица – гражданина РФ», – подчеркнули в штабе ООС.

#ООС #Операція_ОСКомандування ООС повідомляє, що збройні формування Російської Федерації у своїх спробах дискредитації… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Maandag 16 maart 2020

Там напомнили, что украинские подразделения никогда не применяют оружие, если нет непосредственной угрозы жизни и здоровью военнослужащих.