Нефтяная война: цена на «черное золото» падает к 25 долларам за баррель

Цена на нефть Brent опустилась ниже $30 впервые за четыре года. Спрос на нефть сокращается, а предложение увеличивается.

Цена нефти североморской марки Brent в понедельник упала ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года, сообщает агентство «Reuters».

Как отмечает агентство, падение продолжилось несмотря на снижение ставок Федрезервом США. Экстренные действия американского регулятора не смогли успокоить мировые финансовые рынки, охваченные паникой из-за быстрого распространения коронавируса и ценовой войны между ведущими производителями.

Цены на нефть оказались под сильным давлением как со стороны спроса, так и со стороны предложения. На рынке сохраняются опасения о падении спроса из-за пандемии коронавируса, в то же время угроза профицита сырья увеличилась после того, как Саудовская Аравия нарастила объемы производства и снизила цены, чтобы увеличить продажи в Азии и Европе.

Напомним, что из-за падения цен на нефть мировые фондовые рынки показали рекордный с 2008 года обвал.