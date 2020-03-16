В России умерли от коронавируса не менее полутора тысяч человек, – источник в Минздраве

По указанию властей медицинские учреждения подтасовывают в статистике причины смерти пациентов. Источники не исключают, что российские власти пытаются сократить число пенсионеров.

Источники в Министерстве здравоохранения России подтверждают факт замалчивания статистики смертей от коронавируса. Большинство умерших из-за эпидемии регистрировали по другим причинам смерти, сообщает Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Подтверждает этот факт и другой Telegram-канал «Политрук 2.0», по информации которого в лечебные учреждения России спущено прямое указание

«Не надо, тов. Безбашенник, вот этого вот «больницы маскируют». Надо без лицемерия говорить: больницам спустили установку скрывать статистику. Сверху спустили», – говорится в сообщении.

«Ну, врачи и медицинские администраторы у нас, конечно, люди вольные: куда их пошлют, туда им и охота. Хотя сами бы больницы охотно признали бы Covid: и фонды бы заслужили, и премии, и от ответственности немного избавились», – добавляет Telegram-канал.

Российские власти принуждают медиков подтасовывать данные по причинам смерти пациентов. Но, не исключают, что таки образом власти пытаются решить проблему пенсионного обеспечения в стране.

«Нет, врут не врачи. Врут власти. Конкретнее, исполнительная власть дожидается, когда станет понятно, что заразились все, кто мог, и уже нет региона, который в списках смотрелся бы хуже других, за что был бы показательно наказан Москвой (чтобы подкачать рейтинг Кремля и Правительства)», – отмечается в сообщении.

«Приписочный принцип, о котором мы с ББ уже дискутировали – вот что сожрало нашу стабильность, и начинает жрать легкие наших граждан старшего возраста», – подытожил Telegram-канал.

Напомним, что в Украине выявлены уже 5 случаев заражения коронавирусом.