Наемники ЧВК «Вагнера» ликвидировали Мозгового, Ищенко и Беднова, – свидетель

К убийству командиров пророссийских террористов Мозгового, Беднова, Ищенко причастна российская ЧВК «Вагнера», заявил командир роты террористов из «ГБР Бэтмен» Роман Омельченко, известный по своему позывному «Пластун».

«Я могу четко сказать – в этом замешана ЧВК «Вагнера». Именно они были исполнителями. Мы проводили свое следствие, определенные мероприятия, сбор улик, сбор свидетельских показаний и в одном из моих заявлений… я говорил, что мы готовы предоставить все материалы,.. но к нашим заявлениям не прислушались, и все эти убийства были спущены на тормозах», – заявил террорист.

Видео с заявлением террориста было опубликовано сепаратистским ресурсом, относящимся к оккупационной медийной платформой, и содержит материалы предназначенные сугубо для взрослой аудитории.

Напомним, что опубликованы результаты журналистского расследования об участии священников РПЦ в оккупации и аннексии Крыма