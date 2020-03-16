Эпидемия коронавируса: в Черновицкой области новые вспышки коронавируса

Министерство здравоохранение Украины сообщило, что выявлены уже 5 случаев заражения коронавирусом в Украине.

По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении на странице «Центра громадського здоров’я України» в Facebook.

«С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов по COVID-19. Четырех зараженных выявили в Черновицкой области и еще одного – в Житомирская области, сообщает МОЗовский Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

«В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов», – уточняется в сообщении.

Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

Два новых случая зафиксировали в Черновицкой области в двух женщин.

«Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами», – говорится в сообщении МОЗ.

Напомним, что министр здравоохранения Украины накануне обратился гражданам признавая серьезность эпидемиологической обстановки.