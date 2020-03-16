Оккупация Крыма: в аннексии Россией полуострова участвовали священники РПЦ

Священнослужители церкви Московского патриархата активно участвовали в переговорах с украинскими военными на стороне российских оккупационных сил.

В спецоперации по захвату Крыма в 2014 году участвовали священники Русской православной церкви и делали это по приглашению Министерства обороны России, сообщает «Медуза» со ссылкой на участников аннексии.

«Позвонили и сказали: у нас ситуация в Крыму, ты нужен, приезжай…Было принято решение вызвать из Питера отца Димитрия Василенкова, заместителя председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии, – и мы с ним начали объезжать пока что еще украинские воинские части», – заявил ветеран спецназа ГРУ, принимавший участие в переговорах с украинскими военными.

Он сообщил, что по воинским частям отец Димитрий ходил в окружении так называемых «казаков», которых вызвали из Красноярска специально ради этой операции.

Священнослужители во время начало российской оккупации Крыма. Отец Димитрий на фоне бронеавтомобиля «Тигр». Отец Иван Катькало в Перевальном. 2 марта 2014 года Пред 1 из 3 След

По словам собеседника издания, ворота частей открывались из-за священника. Он добавил, что задачей максимум было добиться мирного разоружения частей.

Переговоры велись с позиции силы, потому что крымские воинские части к тому моменту уже были взяты в окружение российскими спецподразделениями и пророссийскими военизированными группами.

По словам собеседника издания, украинские военные готовы были разговаривать со священником, поскольку были в тяжелом психологическом состоянии и не получали четких приказов из Киева.

Он добавил, что помогало и то, что с «казаками» и отцом Димитрием ходили «два автоматчика».

Отец Димитрий признал, что «был в Крыму по линии Минобороны», но отказался об этом говорить, а успех спецоперации объяснил «чудом Божиим», мол «Господь не допустил кровопролития».

Отмечается, что в своей епархии Димитрий Василенков ведет работу с казачеством и активно помогает силовикам: помимо десятков командировок на Кавказ и в Южную Осетию, протоиерей возглавляет приходы при Росгвардии и ФСИН.

По данным «Медузы», петербургский протоиерей мог успеть принять участие в последних двух неделях переговоров, которые продолжались вплоть до 24 марта.

23 марта 2014 года Димитрий публиковал на своей странице «ВКонтакте» фотографии с вооруженным мужчиной на фоне бронеавтомобиля «Тигр» с подписью: «У вежливых людей — вежливые духовники». По словам собеседника издания среди так званых «переговорщиков» в Крыму, фотография сделана на территории украинской воинской части.

Также к спецоперации в Крыму Западный военный округ мог привлечь и Александра Назарова – помощника настоятеля петербургского подворья монастыря Оптина пустынь. Он и Василенков вместе работали в Чечне: возили в республику гуманитарную помощь, окропляли святой водой личный состав, освящали военную технику и крестили разведчиков.

Назаров, как и Василенков, в 2015 году был награжден орденом Дружбы одним и тем же президентским указом, якобы «За работу в Крыму». Согласно данным перелетов, они оба летели одним рейсом из Москвы в Анапу 13 марта 2014 года.

Отмечается, что Василенков с Назаровым были не единственными представителями РПЦ, прибывшими из России, чтобы принять участие в крымской спецоперации. По словам собеседников издания, желающих было много, потому что за это обещали награды, которые у священнослужителей очень высоко ценятся.

Об участии российских священников в переговорах с воинскими частями рассказали «Медузе» и собеседник среди ветеранов ВС Украины, и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, управляющий Крымской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), и представитель УПЦ КП Иван Катькало.

В переговорах с украинскими воинскими частями участвовали и крымские священники Московского патриархата.

Собеседники издания называли в частности настоятеля храма Феодоровской иконы Божией Матери отца Петра Чайковского и руководителя военного отдела Симферопольской и Крымской епархии Димитрия Короткова.

По словам отца Климента, крымские священники Московского патриархата в воинских частях вели «идеологическую подрывную работу»: говорили о любви и дружбе, о том, что военные не имеют права стрелять, потому что перед ними русские братья и на них окажется их кровь.

Климент отметил, что такими речами священники «откровенно склоняли солдат к предательству и деморализовали своими проповедями украинскую армию».

Также отмечается, что некоторые крымские храмы Московского патриархата в дни противостояния превращались в казармы и даже оружейные склады для так называемых «казачьих формирований», которые заходили с территории России в Крым. Таких храмов называли минимум 6.