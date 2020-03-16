Эпидемия коронавируса: Словакия не сумела закупить маски в Украине

Власти Словакии хотели купить в Украине 2 млн масок, но их перехватил немецкий покупатель.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 миллиона штук медицинских масок, но их перехватил немецкий покупатель. Пеллегрини рассказал об этом в эфире телеканала «Ta3».

По словам премьера, Словакия договорилась о покупке 2 миллиона медицинских масок за 1,2 млн евро и продавец потребовал оплату наличными.

«Мы конкурируем с каждой страной на общем рынке. Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными и собирались лететь за ними правительственным самолетом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил и купил их», – сказал Пеллегрини.

Он не уточнил, с кем именно словацкое правительство вело в Украине переговоры о покупке масок – частным лицом, предприятием или госучреждением.

PO MIMORIADNOM ROKOVANÍ VLÁDY Pozrite si tlačovú konferenciu s aktuálnymi informáciami súvisiacimi s ochorením COVID-19 po dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády. Geplaatst door Peter Pellegrini op Zondag 15 maart 2020

Как известно, Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook отреагировал на данную информацию, заяви, что если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства.

«Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась во всем мире на маски и респираторы. Когда все это закончится, я смогу рассказать много интересных историй на эту тему. А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещено», – написал Кулеба.

Немає зараз в Європі країни, яка б не полювала в усьому світі на маски та респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу… Geplaatst door Dmytro Kuleba op Zondag 15 maart 2020

«Попытки наших компаний и дельцов на заказ любого из-за рубежа экспортировать – незаконны. Мы жестко будем блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в Словакии с 12 марта начали действовать жесткие ограничения на въезд на наземных КПП: в страну пускают только граждан страны, а также тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание.