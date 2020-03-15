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Транзит власти Путина: российский ОНФ поддерживает Терешкову за поправки с «обнулением»

На матче «Арсенал» – «Рубин» активисты ОНФ вывесили баннер в поддержку Терешковой со словами: «Валя, ты просто космос!».

В Туле на трибунах во время матча Российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Рубином» растянули баннер в поддержку «легендарной женщины» Валентины Терешковой, которую критикуют из-за поправки об «обнулении» президентских сроков, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта, который организовал акцию.

Баннер с изображением Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос!» появился на 12 минуте матча. По словам заместителя руководителя исполкома организации Игоря Кастюкевича, акция проходит не в интернете, так как в отличие от тех, кто «пишет про первую женщину-космонавта гадости в сети», ОНФ может высказать свою позицию открыто.

Баннер в поддержку Терешковой.

«Мы открыто высказываем свою позицию по отношению к ней и нашему президенту. Сегодня нет политического лидера сильнее Владимира Путина. И все это прекрасно понимают, вот и злятся. Не стоит поддаваться провокациям. Сильная страна кроме нас самих никому в мире больше не нужна. Когда это понимаешь, все встает на свои места», – сказал Кастюкевич.

По данным «Baza», участников акции искали в интернете и обещали им тысячу рублей.

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Ранее Терешкова заявила, что люди, критикующие ее поправку в Конституцию, которая позволит Владимиру Путину снова избираться на пост президента в 2024 году, не любят Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин поддержал поправку Терешковой из-за сложной ситуации в мире.

Источник Пресс-служба Общероссийского народного фронта

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