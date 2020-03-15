В Украину не пустили российского психолога из-за тренингов поведенных в Крыму

Пограничники не пустили в Украину российского психолога, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс. Женщина незаконно посещала временно оккупированный Крым, где проводила тренинги.

Госпогранслужба не пропустила в Украину психолога из России Татьяну Мужицкую, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс, говорится на странице ведомства в Facebook.

«13 марта в пункте пропуска «Жуляны» пограничники не пропустили в Украину гражданку России, которая планировала проводить мастер-класс «Теория невероятности» в столице», – говорится в сообщении.

Пограничники установили, что 47-летняя женщина незаконно посещала временно оккупированный Крым, где проводила тренинги по психологии.

Во время контроля Мужицкая рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в Киев якобы в личных целях – навестить подругу.

Однако пограничники выяснили, что Мужицкая должна была проводить платный мастер-класс в Киеве 13 марта.

Пограничники отказали ей в пропуске на территорию Украину и запретили въезд в страну на ближайшие 3 года.

В Жулянах прикордонники заборонили в’їзд громадянці РФ, яка прилетіла в Київ проводити майстер-клас.Невдалою для… Geplaatst door Державна прикордонна служба України op Zaterdag 14 maart 2020

Напомним, ранее пограничники не пустили в Украину двух россиян, которые собирались читать в Киеве лекции о копирайтинге.