В Киеве прошел Марш в честь Дня украинского добровольца

В Киеве тысячи человек собрались на марш по случаю Дня украинского добровольца. Участники марша требовали остановить капитуляцию перед Россией.

Несколько тысяч человек вышли на марш в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца, требуя прекратить «легализацию ОРДЛО» в соответствии с новыми договоренностями в Минске, сообщает «Радио Свобода».

«Мы требуем, чтобы украинская власть прекратила легализации так называемых ОРДЛО. Также чтобы не поддерживали Россию и ее инициативы», – заявил РС экс-командир добробата «Миротворец», народный депутат 8-го созыва Андрей Тетерук.

По данным «Цензор.НЕТ», люди дошли до Офиса президента, где зачитали список требований и выступили с речью, в которой «призвали власть прекратить политику капитуляции».

Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине. Пред 1 из 48 След

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