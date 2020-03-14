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В Киеве прошел Марш в честь Дня украинского добровольца

В Киеве тысячи человек собрались на марш по случаю Дня украинского добровольца. Участники марша требовали остановить капитуляцию перед Россией.

Несколько тысяч человек вышли на марш в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца, требуя прекратить «легализацию ОРДЛО» в соответствии с новыми договоренностями в Минске, сообщает «Радио Свобода».

«Мы требуем, чтобы украинская власть прекратила легализации так называемых ОРДЛО. Также чтобы не поддерживали Россию и ее инициативы», – заявил РС экс-командир добробата «Миротворец», народный депутат 8-го созыва Андрей Тетерук.

По данным «Цензор.НЕТ», люди дошли до Офиса президента, где зачитали список требований и выступили с речью, в которой «призвали власть прекратить политику капитуляции».

Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Фото с марша в честь Дня добровольца в Украине.
Пред 1 из 48 След

Командир штурмовой роты батальона ВСУ «Айдар» Игорь Лапин заявил, что в случае принятия Радой во вторник «предательских законов» о выборах в ОРДЛО и амнистии боевикам, будет оглашена акция гражданского неповиновения.

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Напомним, что 11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать так называемый консультативный совет, который усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток из террористических организаций «ДНР»/«ЛНР».

Вау! Людей – огромное количество.

Geplaatst door Mark Savchuk op Zaterdag 14 maart 2020

Глава ОП Андрей Ермак сегодня на брифинге заявил, что речь о прямых переговорах с оккупантами не идет.

Источник Радио Свобода Цензор.НЕТ

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