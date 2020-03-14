Встали с колен: на острове Русский в Приморье бастуют строители

В Приморье на территории стройки музейно-театрального комплекса на острове Русский продолжается забастовка рабочих. В среду, 12 марта, сотрудников не забрали вовремя из общежитий на стройплощадку, а те, кто все же добрались до места работы, ждут ответа от руководства у здания офиса. Многие не знают, что им сейчас делать, выплатят ли им зарплату или уволят, но собираются «стоять до последнего», сообщает местное агентство «PrimaMedia».

Как рассказал корр. агентства один из рабочих, на данный момент большинство ранее отказавшихся выходить на стройплощадку не приступили к работе и сегодня,12 марта. По словам Константина, они планируют «стоять на своем до последнего».

«Ничего не изменилось, сейчас очень мало людей на стройке, никто не работает. Позвонил ребятам, чтобы на стройку запустили корреспондентов, но говорят, что людей совсем немного. Работают только киргизы, узбеки – они субподряды. Вчера нам сказали, что мы ничего не получим: «Вам не выплатили премиальную часть, а по договору премии выплачиваются по усмотрению работодателя. Вы незаконно находитесь здесь», – рассказал Константин.

Строители не вышли на работу на стройку федерального проекта на острове Русский. В помещении столовой грязно и холодно. С бастующими работниками на острове Русском встретилась зампред правительства Приморья. В помещении столовой грязно и холодно. Визуализация будущего учебного блока и жилого квартала на острове Русский Визуализация будущего учебного блока и жилого квартала на острове Русский. Пред 1 из 5 След

«Мы настаиваем на своем и находимся на работе. У некоторых людей зарплата была, примерно, 110-120 тысяч рублей, а заплатили 40-60 тысяч. У меня было восемь рабочих дней, вместо 32 тысяч пришло 22 тысячи, на 10 тысяч разница. Люди у нас со всей России – из Бурятии, Курганской области, Тюменской области, Башкирии, Ростова», – добавил он.

Другой рабочий Иван уточнил, что 12 марта люди приехали на стройплощадку и не знают, что делать. Он удивился, почему некоторые СМИ пишут о том, что нарушений на стройке нет, хотя, по его мнению, нарушений там много: «просто люди раньше молчали, когда нормально платили зарплату».

Утром 12 марта автобус приехал с опозданием, в общежитии остался каждый третий рабочий.

«Стройка стоит, бунта – нет. Люди стоят в непонимании того, что делать, как дальше будет. Плана действий у нас нет. Если смотреть новости, то там говорят, что ничего не нарушено, все в рамках закона, прокуратура разбирается. Там сообщают, что сначала бастовали 100 человек, потом присоединились еще 300, а 1000 были на рабочих местах. Хотя мы вчера считали: почти 1400 рабочих были возле штаба вчера, ждали действий от руководства. Жилищные условия – ужасные, наша столовая – это почти как конюшня», – заявил Иван.

По его словам, сегодня автобусы в общежития за сотрудниками приехали позже обычного: ранее всех забирали в 7 утра, сейчас – в 10. Вчера это общежитие посетили сотрудники прокуратуры, Следственного комитета: «полицейские в больших чинах, что-то проверяли», пояснил Иван. Они уехали, а теперь люди не работают, стоят возле стройплощадки и не знают, уволят, выплатят им зарплату или нет.

«Намерены стоять и ждать решения проблемы», – пояснил строитель.

Он отметил, что у многих новых сотрудников компании нет трудового договора на руках, некоторые даже не успели подписать такие документы. Но многие не понимают схемы начисления зарплаты, так как в этом месяце кому-то оплатили 400 рублей, другим “пришла” вся зарплата или в два раза меньше обещанного.

Как стало известно, 11 марта рабочие на стройке музейно-театрального комплекса на острове Русский во Владивостоке вышли на стихийный митинг. Сотни человек предъявили претензии в невыплате части зарплат, странных начислениях и ужасных условиях труда. Региональное управление Следственного комитета начало проверку, Соблюдение законодательства также проверит прокуратура края, Гострудинспекция и Роспотребнадзор.

К разбору ситуации на стройплощадке культурно-образовательного комплекса оперативно подключилась президент фонда «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская. Она уточнила, что требования строителей не связаны с заработной платой, она выплачивается в полном объеме, в том числе за февраль, и в целом выше средней по региону. Претензии связаны с изменением порядка выплаты премий.

Представители подрядчика на стройке – компании «Стройтрансгаз – Восток» пояснили, что согласно трудовому договору между работодателем и работником заработная плата состоит из обязательной части и премии. Накануне забастовки рабочим была выдана обязательная часть. Претензии рабочих связаны с изменением порядка выплаты премий. Но она напрямую зависит от выработки производственного плана на объекте. Объем работы каждого строителя будет оцениваться и поощряться индивидуально. Компания переходит на сдельную оплату труда для мотивации каждого сотрудника.

В «ООО «СТГ-Восток» дочерняя компания АО «Стройтрансгаз» заявили, что как работодатель выполняет все обязательства перед рабочими на строительстве музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

«На выделенной площадке на острове Русском одновременно ведется строительство всех зданий, заявленных в проекте, с приоритетным акцентом на те объекты, которые должны быть сданы в первую очередь. Строительство культурного кластера осуществляется строго в соответствии со сроками, обозначенными планом-графиком Правительства Российской Федерации», – сообщили корр. агентства представители компании.

Осенью 2019 года АО «СТГ» назначено генподрядчиком строительства музейных и театрально-образовательных комплексов, которые возводятся в рамках исполнения указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Заказчиком строительства является Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Проект культурного комплекса во Владивостоке состоит из двух площадок: первая – в районе улицы Аксаковской. Вторая на острове Русском – примерно 14 гектаров. Там планируют возвести жилье для сотрудников и специалистов театрально-образовательного и музейного комплекса, хореографическую школу, музыкальную школу, среднюю общеобразовательную школу и интернат для размещения детей, которые будут обучаться музыке и балету. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – середина 2023 года.