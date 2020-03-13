Новости

Эпидемия коронавируса: СНБО принимает решение о возможном закрытии границы

В Украине зафиксировано уже 3 случая заражения китайским коронавирусом.

Совет национальной безопасности и обороны 13 марта проведет заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине, сообщил «Украинской Правде» собеседник из окружения президента.

На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать

В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Читайте также  Бывший политузник Кремля заявил о создании общественной организации и специального фонда

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Напомним, что из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Источник Украинская Правда

Тоже интересно
Новости

Репрессии в Крыму: крымских татар арестовали по подозрению в участии в «Хизб…

Новости

В России выявили более трех десятков зараженных короновирусом

Новости

На Ровенщине разоблачили священника РПЦ, торговавшего оружием

Новости

Нацполиция пресекла контрабандную поставку оружия из ОРДЛО

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Репрессии в Крыму: крымских татар арестовали по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир»

В России выявили более трех десятков зараженных короновирусом

На Ровенщине разоблачили священника РПЦ, торговавшего оружием

1 из 1 652