Репрессии в Крыму: крымских татар арестовали по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал четверых крымских татар по так называемому третьему бахчисарайскому делу «Хизб ут-Тахрир», сообщает корреспондент «Левого Берега» в Крыму Эбазер Пинхас.

Осману Сейтумерову, Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову была избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО сроком до 10 мая, четвертого фигуранта Амета Сулейманова отправили под круглосуточный домашний арест.

Рустем Сейтмеметов. Амет Сулейманов. Осман Сейтумеров. Сейтумер Сейтумеров. Пред 1 из 4 След

«Сегодня нам представилась возможность ознакомиться с некоторыми материалами дела на основании которых было возбуждено данное уголовное дело, и следствие представило в суд, в качестве обоснования ходатайства об избрании меры пресечения нашим подзащитным, и мы увидели, что в очередной раз разговоры в мечети стали основанием для возбуждения уголовного дела, и подозрения людей в совершении преступления террористического характера, к сожалению за разговоры в мечети срока дают больше чем за убийство. Сегодня суд в целом поддержал позицию обвинения, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей», – рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Напомним, что новые задержания крымских татар в Бахчисарае прошли 11 марта.

Организация «Хизб ут-Тахрир» была признана Россией террористической в 2003 году, но в Украине она не запрещена.