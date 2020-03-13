В России выявили более трех десятков зараженных короновирусом

За последнее время в России обнаружили еще шесть новых случаев заражения Covid-19. Всего в России выявлено 34 заболевших, все они вернулись из-за границы.

В России зарегистрировали шесть новых зараженных китайским коронавирусом, сообщает российское издание «Интерфакс».

Четырех инфицированных обнаружили в Москве. Также по одному случаю подтвердили в Краснодаре и Калининграде.

Такие данные сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в Москве зафиксировано 19 случаев заражения. Трое пациентов вернулись в столицу России тем же рейсом из Италии, что и два ранее заболевших.

Всего в России 34 инфицированных Covid-19. Из них 31 человек вернулся из-за границы, два случая у граждан Китая, один в итальянца.

Несколько человек уже выписали из больниц.

По состоянию на 13 марта в мире зарегистрировано 128 343 лабораторно подтвержденный случая заболевания коронавирусом, из них 4 720 – летальные, выздоровели 68 324 человека, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения в Италии – 12 462 человека, выздоровели – 1045, умерли 827 человек; Франции – 2 284, выздоровели – 12, умерли 48; Испании – 2 277, выздоровели – 183, умерли 55; Германии – 2078, выздоровели – 25, умерли трое больных.

В Китае – 80 932 больных (скончались 3166), Иране – 10 075 (429), Южной Корее – 7 869 (66).

Напомним, что из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.