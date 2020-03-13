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На Ровенщине разоблачили священника РПЦ, торговавшего оружием

Служил на Полесье, а продавал оружие в Киеве. Стало известно имя священника из Ровенщины, которого СБУ подозревает в торговле оружием.

Из достоверных источников стало известно, что этим священником, которого подозревает СБУ, является Игорь Маринич, настоятель храма села Вежица Рокитновского района. Относится он к Сарненской и Полесской епархии УПЦ, которая находится в единстве с Московским патриархатом, сообщает издание «Рівне Вечірнє».

Игорь Маринич

Как сообщали СБУ ранее, она разоблачила батюшку, который делал закладки оружия для своих покупателей в подвалах многоэтажек и промышленных районах города. Оружие он привез, когда ездил проповедовать на фронт.

СБУ уточняет, что его ранее уже судили за торговлю оружием.

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Фото с обысков и изъятия оружия.
Фото с обысков и изъятия оружия.
Фото с обысков и изъятия оружия.
Фото с обысков и изъятия оружия.
Фото с обысков и изъятия оружия.
Фото с обысков и изъятия оружия.
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Обыски в его доме и в машине прошли еще 13 сентября прошлого года.

Источник Рівне Вечірнє

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