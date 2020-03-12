Еще один «распятый мальчик»: блогер расскрыл секреты российской технологии фейков о Донбассе

Российский блогер, известный как Эдвард Бил, рассказал как пропагандистские телеканалы изготавливают фейки о войне на Донбассе. В качестве примера он привел популярный у сторонников «русского мира» видеоролик со своим участием. Бил рассказал об этом в интервью Ксении Собчак.

«Это видео не должно было появиться. Оно по большей части фейк. Мне не хотелось бы поднимать эти вопросы», – заявил Бил.

«Можно об этом говорить часами. Это было пять лет назад, когда мне было 19 лет. Этот фейк меня попросили сделать. Но рассказывать об этом опасно», – подчеркнул Бил.

Блогер поделился своими знаниями о создании пропагандистских фейков в России, приводя в пример собственную биографию. Он подчеркивает, что создание таких фейков – целая индустрия в России, существующая в целях пропаганды и пиара.

Он рассказал, что съемки для одного из российских федеральных каналов проводились на военном полигоне под Москвой.

При этом он указал на «халтуру» при съемках. Так, были видны несоответствия: стреляющий одет в яркую синюю футболку, что не соответствует обычному поведению военных на поле боя.

К тому же, стрелок говорит что «обычные автоматы не достают до врага», но тут же начинает стрелять в его сторону.

Эдвард Бил – эпатажный блогер, ставший известным благодаря скандальным блогам на YouTubе-канале и странице в Instagram.

Творчество молодого человека не всем по вкусу: многие шутки балансируют на грани дозволенного, а дерзость и агрессивные выходки часто пересекают красную черту.