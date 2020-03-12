«Просто перестать стрелять»: раненые под Песками бойцы находятся в тяжелом состоянии

Шестеро раненых на Донбассе бойцов были доставлены в Днепр в тяжелом состоянии.

Шестеро раненых украинских военных, которых доставили в Днепр после обстрела под Песками в Донецкой области, находятся в тяжелом состоянии, заявил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в комментарии «Радио Свобода».

«Все шестеро получили тяжелые минно-взрывных ранений», – заявил Рыженко.

Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них – в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии», – подчеркнул Рыженко.

Кроме того, 12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.

Напомним, что 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

В общем 10 марта 3 украинских военных погибли, еще 9 получили ранения и травмы.