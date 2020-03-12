От постреливаний к поколачиванию: ветераны полка Азов вступили в полемику с Сивохой относительно деталей реализации платформы примирения

Презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса, сообщает корреспондент «Левого Берега».

После презентации ветераны взяли слово и заявили, что мир с Россией невозможен. Среди участников акции были Максим Жорин, Сергей Тамарин, Владислав Соболевский, Александр Волков – ветераны полка Азов.

Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт.

Началась толкучка, Сивохо начали толкать к выходу. Прибыла полиция. Сивохо покинул презентацию.

Правоохранители задержали представителей Нацкорпуса после потасовки, которая произошла на презентации Национальной платформы единства и примирения.

На обнародованном журналистом Яном Доброносовым видео зафиксировано, как их ведут в автобус правоохранителей.

«Под «Парковым» задержали людей, которые якобы провокации устраивали», – сообщил он.

Затримання під КВЦ Парковий Geplaatst door Yan Dobronosov op Donderdag 12 maart 2020

По его словам, в самом автобусе тоже произошла драка – правоохранители применили силу к задержанным. Также силовики оттесняли от автобуса журналистов.

Один из задержанных, Павел Чернышов, на своей странице в Facebook сообщил, что его везут в Печерское районное отделение полиции.

Хоть покатаюсь бесплатно 🙂 до Печерского РОВД Geplaatst door Рома Чернышев op Donderdag 12 maart 2020

На странице полиции Киева в Facebook сообщили, что задержали 15 человек-«активных участников событий».

«Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц», – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают остальных причастных.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час презентації Національної платформи примирення і… Geplaatst door Поліція Києва op Donderdag 12 maart 2020

После этого Сивохо у себя в Facebook поблагодарил журналистов и единомышленников, которые пришли на презентацию и отметил, что некоторым мир якобы не нужен.

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война – это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», – написал он.

❗️Некоторым мир не нужен. ❗️Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию,… Geplaatst door Сергей Сивохо op Donderdag 12 maart 2020

Напомним, ранее Сергей Сивохо в эфире одного из каналов назвал ситуацию на востоке Украины конфликтом.