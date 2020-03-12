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Красный Крест направил гумпомощь жителям ОРДЛО

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Красный Крест направил на Донбасс 137 тонн гумпомощи. Для жителей направили продуктовые и гигиенические наборы.

Международный Комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донбасса 137,5 тонны гуманитарной помощи, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

7 грузовиков проехали через КПВВ «Новотроицкое».

«Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В общем оформлен груз весом 137,5 тонны», – сказано в сообщении.

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5 марта сообщалось, что Красный Крест направил на Донбасс два грузовика гумпомощи общим весом в 4,97 тонны с медицинским оборудованием.

Красный Крест регулярно направляет на оккупированный Донбасс гуманитарные конвои.

Источник ГПСУ

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