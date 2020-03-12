Задержан еще один предполагаемый убийца майдановца Вербицкого

ГБР задержала еще одного подозреваемого в похищении и убийстве активиста Майдана Вербицкого. Это житель Белой Церкви.

Следователи по делам Майдана ГБР совместно с СБУ 12 марта задержали еще одного подозреваемого в похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, сообщили в пресс-службе ГБР.

Это житель Белой Церкви. Во время Революции Достоинства он вошел в преступную группировку из 9 «титушек», организованной для похищения и запугивания активистов.

21 января около 4 утра подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской больницы Луценко и Вербицкого.

«После этого пострадавшие поддавались пыткам, а Юрий Вербицкий в результате травм и переохлаждения погиб», – говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения воли.

Позже стало известно, что суд арестовал на 2 месяца подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко Сергея Мысливого.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-нардеп Луценко.

«Суд арестовал на 60 дней Мысливого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня. Спасибо всем, кто присоединился!», – пишет Луценко.

Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене.Дякую усім, хто долучився! Geplaatst door Igor Lutsenko op Donderdag 12 maart 2020

Напомним, правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые произошли в январе 2014 года.