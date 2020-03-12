Пристайко раскритиковал Сивохо за фейк о невозможности вступления в НАТО

Пристайко опроверг слова Сивохо о запрете на вступление в НАТО для стран с военным конфликтом. Юридических препятствий для Украины нет.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Пристайко опроверг слова бывшего КВН-щика, советника главы СНБО Сергея Сивохо о том, что страны с продолжающимся военным конфликтом не могут вступить в НАТО. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«В основополагающих документах альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют», – говорится в заявлении вице-премьера.

Он признал, что война на Донбассе усложняет вступление в НАТО, но только потому, что она уносит жизни людей, истощает Украину и задерживает ее развитие.

«На это и рассчитывает Россия, которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры. Яркий пример, как это работает – война в Грузии. Задача Украины сейчас – «вырваться» из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства», – подчеркнул Пристайко.

Он выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО – только вопрос времени, и политическое решение о ее присоединении будет зависеть только от внедрения военных и других реформ, уровня демократии и верховенства права.

Україна буде членом НАТО. Для цього немає жодних юридичних перешкод. Про це заявив Віцепрем’єр-міністр з питань… Geplaatst door Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції op Donderdag 12 maart 2020

Напомним, что с 2019 года курс на членство в Евросоюзе и НАТО прописан в Конституции Украины.