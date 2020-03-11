Репрессии в Крыму: ФСБ задержала пятерых крымских татар

Кулеба назвал репрессии против крымских татар в Бахчисарае «показательными». Доказательная база нарушений Россией прав человека получит надлежащую оценку в мире.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на сегодняшние незаконные обыски и задержания крымских татар в оккупированном Бахчисарае и назвал действия оккупантов «показательными». Министр написал об этом министр у себя в Twitter.

По его словам, Украина фиксирует все нарушения прав крымских татар со стороны РФ в оккупированном Крыму, а доказательная база нарушений Россией прав человека получит надлежащую оценку в мире.

«Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательна. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека возрастает и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира», – заявил Кулеба.

Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Одразу після Радбезу ООН щодо прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Усі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає і отримає належну політичну, юридичну оцінку світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

Как известно, в результате незаконных обысков ФСБ, задержаны пять человек: Энвер Мустафаев, историк Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

Всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса России (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

По факту нарушения неприкосновенности жилища, прокуратура Крыма уже открыла уголовное производство, сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Уголовное производство начато по факту нарушения неприкосновенности жилища по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины.

«Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку, направленные исключительно на устрашение населения и преследования лиц», – отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

После аннексии Крыма Россией крымские мусульмане подвергаются преследованиям со стороны российских властей по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. Организация в России запрещена и признана террористической, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран.