Ахметов продает электричество украинцам дороже, чем на экспорт

Компания Ахметова продает Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии. В феврале, как и в январе, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений.

Компания Рината Ахметова продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии, сообщают журналисты проекта «Наші гроші».

Отмечается, что в феврале цена электроэнергии на «рынке на сутки вперед» в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы уменьшения цены Бурштынском энергоострове были в пять раз медленнее и составили 2,4%. Об этом говорится в отчете госпредприятия «Оператор рынка».

По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн/МВт.ч. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн/МВт.ч.

Цены на электроэнергию в Украине и соседних странах. Цены на электроэнергию в Странах Европы. Пред 1 из 2 След

В феврале, как и в январе, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночное время суток. Дефицит предложений остался на 8 часов.

Согласно данным отчета, цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

«В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии по сравнению со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС. В феврале ближайшее к Украине среди стран-соседей цена на э/э была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове – на 33%», – отмечается в сообщении.

Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО «ДТЭК Западэнерго» Рината Ахметова.