Кумовья посидели: Медведчук обсудил с Путиным и Володиным вопросы «мира» в Украине

Медведчук, Кузьмин и Рабинович в Москве провели «диалог во имя мира» в Украине. Глава ОПЗЖ заручился поддержкой Путина в создании парламентского измерения «нормандского формата».

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук 10 марта в Москве провел встречу с нацлидером Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Государственной думы России Вячеславом Володиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе встречи обсуждалась, в частности, идея создания парламентского измерения «нормандского формата».

«Виктор Владимирович, Вы мне когда-то говорили об этом, Вячеслав Викторович недавно ещё проинформировал о том, что у Вас идея создать парламентское измерение «нормандского формата». Мне кажется, хорошая идея. Мы как-то – не помню уже когда, но некоторое время назад – уже обсуждали эту тему», – сказал Путин, обращаясь к Медведчуку.

Путин отметил, что «это было бы очень хорошо, к месту», если парламентарии «на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти». Он выразил надежду, что «у Вас это получится – надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины».

Фотографии со встреч Медведчука и членов политсилы «ОПЗЖ» в Москве. Фотографии со встреч Медведчука и членов политсилы «ОПЗЖ» в Москве. Фотографии со встреч Медведчука и членов политсилы «ОПЗЖ» в Москве. Фотографии со встреч Медведчука и членов политсилы «ОПЗЖ» в Москве. Пред 1 из 4 След

Ранее 10 марта делегация «ОПЗЖ» в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провели встречу со «своими российскими коллегами – депутатами Государственной Думы Российской Федерации», информирует пресс-служба политсилы.

Со стороны России в переговорах приняли участие также председатель комитета по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин и другие.

Согласно сообщению, парламентарии Украины и России обсудили тему мирного урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения минских соглашений, «безальтернативность которых признана во всем мире».

Медведчук во время встречи предложил создать межпарламентское объединение «в нормандском формате», куда должна войти и Россия.