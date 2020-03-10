Боевики на Донбассе обстреливают украинский грузовой транспорт противотанковыми ракетами

Российские оккупанты обстреляли ракетами грузовое авто Объединенных сил, есть потери. Они атаковали украинских защитников на Донецком направлении.

Российские оккупационные войска 10 марта атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении. Они вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в том числе, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия, сообщили пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

«Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали огневые методы и дали российским оккупантам адекватный ответ», – говорится в сообщении.

Кроме этого, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ООС из противотанковой ракеты. Есть потери среди украинских защитников, однако их количество пока не уточняется.

«В районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация контролирована. Потери противника уточняются», – подытожили в штабе ООС.

Напомним, за 9 марта в зоне Операции Объединенных сил вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, БПЛА, пулеметы и стрелковое оружие.