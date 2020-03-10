В Британии разоблачили сеть кремлевских агентов влияния, преследовавших врагов Путина

Россия содержит в Великобритании агентурную сеть для преследования врагов Путина. В их число входят политики и Лейбористской, и Консервативной партии, экс-разведчики и дипломаты.

Россия организовала в Великобритании сеть политиков и консультантов, которые помогают отстаивать незаконные интересы и преследовать врагов нацлидера России Владимира Путина, говорится в докладе британских депутатов о вмешательстве России, обнародование которого было заблокировано премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет издание «The Guardian».

В докладе есть свидетельствования международного финансиста Билла Браудера о том, что Москва смогла проникнуть в британское общество, используя хорошо оплачиваемых посредников, в число которых входят политики и Лейбористской, и Консервативной партии, экс-разведчики и дипломаты, а также компании по связям с общественностью. Они составляют то, что Браудер назвал «западной буферной сетью».

При этом в его показаниях нет заявлений о том, что британцы нарушили закон. По его словам, Москва использует этих людей для маскировки своих запутанных криминальных и политических интересов, нападок на критиков Путина, а также усиления российской пропаганды, дезинформации и «облегчения и сокрытия масштабных операций по отмыванию денег».

Издание обнародовало ранее конфиденциальные показания Браудера. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их «беспочвенными» и ложными.

Комитет два года расследовал действия Кремля, направленные на влияние и подрыв политики и общества в Британии. Его 50-страничный доклад был готов к публикации в ноябре прошлого года, накануне выборов в Британии.

Британского премьера обвинили в отказе публикации этого документа, а оппозиционные депутаты заявили, что показания Браудера продемонстрировали необходимость их скорейшего обнародования.

«Да, есть сотрудники российских спецслужб, которые работают в посольстве России под дипломатическим прикрытием. Чего не хватает правительству, так это понимания того, что существуют всевозможные неформальные шпионские сети. Есть российские олигархи, которые оказывают гораздо большее влияние на безопасность этой страны. Что самое шокирующее, так это то, что российское правительство косвенно нанимает британских граждан для оказания им помощи в его разведывательных операциях», – сообщил Билл Браудер.

Напомним, в феврале было опубликовано расследование «Bellingcat», «Tamedia» и российского «The Insider» об отравителях российского бизнесмена в Болгарии. Сотруднику ГРУ Егор Гордиенко в июле 2014 года государство выдало квартиру в том же доме и одновременно, что и Александру Мишкину («Петрову»), одному из отравителей семьи Скрипалей в Британии.