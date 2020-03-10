Черный понедельник: мировые финансовые рынки лихорадит после падения цены на нефть

Мировые фондовые рынки показали рекордное с 2008 года падение. По результатам торгов 9 марта мировые фондовые индексы рекордно обвалились.

После обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут. Первыми отреагировали азиатские биржи. 9 марта Nikkei 225 – один из главных фондовых индексов Японии – потерял 5%, сообщает издание «The Guardian».

Важнейший индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в начале торгов упал почти на 9%, до 6000 пунктов, но впоследствии немного восстановился – падение составило 7%. Торги были хуже на бирже со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

Немецкий DAX потерял 8%. Фондовый индекс Италии упал сильнее других в Европе, как отмечает Bloomberg, на 12%.

Американские фондовые рынки тоже открылись обвалом: в первые минуты торгов индекс S&P 500 снизился на 6,9%, Dow Jones – на 7%. Из-за такого резкого падения впервые после финансового кризиса 2008 года торги на 15 минут было приостановлено.

По итогам торгового дня в США американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта – 7,79%. Это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, потерял 225,81 пункта – 7,60%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта – 7,92%. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США.

Индексы мировых фондовых рынков пошли вниз вслед за сильнейшим обвалом цен на нефть после провала переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавирус.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки к концу 2020 года, но против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Напомним, что 9 марта основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК + и распространении коронавируса.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и «не ОПЕК» будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

На фоне падения цен на нефть на 30% европейские фондовые индексы существенно падают в начале торгов, ведущие мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к российскому рублю.

9 марта европейские фондовые индексы открылись обвалами на 3-10% – в частности, по состоянию на 11:00 (по Киеву) нидерландский AEX упал 6,85% к закрытию предыдущих торгов, швейцарский SMI – на 3,8%, британский FTSE 100 – на 8,67%, а немецкий DAX – на 7,41%.

Также сообщается, что на фоне падения цен на нефть упала стоимость акций российских компаний на Лондонской фондовой бирже. В частности, по состоянию на 10:45 (по Киеву) бумаги Сбербанка упали на 26,3%, «Лукойла» – 24,4%, ВТБ – на 18,5%, «Роснефти» – на 22,5%, «Газпрома» – на 18%.

На фоне падения цен на нефть на 30% европейские фондовые индексы существенно падают в начале торгов, ведущие мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к российскому рублю.