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Пограничники не пустили в Украину участника оккупации Крыма

Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии «Единая Россия», он был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» обнаружили россиянина, который прилетел в украинскую столицу из Минска. Он заявил, что прибыл с частной целью, а также собирается провести переговоры о добыче гранита, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Кроме этого, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в России.

«Но в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что он является членом партии «Единая Россия», представителем общественного совета МВД РФ в городе Ногинск, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы и силовых структур, в том числе медаль «За возвращение Крыма», – говорится в сообщении.

Фотография паспорта россиянина, которого не пустили в Украину.

Россиянину отказали во въезде и запретили ему посещать Украину сроком на три года. Также о нем сообщили в СБУ.

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В тот же день гражданина России вернули обратным рейсом в Минск.

Напомним, в феврале в Украину не пустили российских пропагандистов, которые ехали в Киев читать лекции.

Источник ГПСУ

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