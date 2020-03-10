Только нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения в суде по делу MH17

Представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов, заявила заместитель директора департамента МИД Украины по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева в комментарии «Громадське».

По словам Золотаревой, МИД Украины в расследовании катастрофы лайнера занималось координацией общей работы, СБУ и представители Генпрокуратуры – опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и отсматривали видео с камер.

Делегация Украины, которая прибыла в Нидерланды, состоит из представителей Генпрокуратуры – заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который возглавил Совместную следственную группу, заместителя председателя СБУ, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.

«Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерланды. Только она. Остальные – будут оказывать ей максимальную моральную поддержку», – заявила Золотарева.

«По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины – Харченко – мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украине. Если бы он был на территории, подконтрольной Украине, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде», – добавила она.

Председательствующий в процессе Хендрик Стейнхаюс, начиная процесс, сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд, сообщает корреспондент «Европейской Правды» из судебного комплекса Схипхола в Нидерландах, где проходят слушания.

«Расследование беспрецедентное и очень сложное, потому что у следователей нет доступа к месту происшествия и ко всем свидетелям. Поэтому это дело идет медленнее, чем теоретически должно происходить уголовное расследование», – уточнила Золотарева, комментируя порядок ведения предстоящего процесса.

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

«Ни один из них не является голландцем, и преступление произошло за пределами Нидерландов, но процесс проходит по нидерландскому законодательству», – пояснил судья.

Он также сообщил, что Олег Пулатов представлен в процессе командой адвокатов. «Представители обвиняемых имеют доступ к документам, которые они считают важными», подчеркнул Хендрик Стейнхаюс.

Российского военного Пулатова, который в 2014 году был одним из руководителей разведки боевиков на Донбассе, представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Также им будет помогать российский юрист Елена Кутина, однако Стейнхаюс отметил, что россиянка по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.

Часть родственников погибших в катастрофе авиалайнера MH17, сбитого боевиками на Донбассе, сообщили суду, что будут требовать финансовой компенсации.

Выступая в начале слушаний, председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс объявил, что в суд поступили 84 заявления с требованиями о финансовой компенсации.

Судья не раскрыл детали относительно заявленных требований о компенсации, эти данные будут обнародованы позже. Он одновременно подчеркнул, что заявления о компенсации должны быть должным образом обоснованы.

Также известно, что 49 родственников погибших планируют выступить с выступлениями во время слушаний.

Пока не сообщается, граждане каких государств заявили о своем требовании о компенсации. «Европейской правде» известно, что в Нидерланды прибыли представители погибших из разных стран, включая одну из самых далеких – Австралию. В катастрофе Boeing-777 рейса MH17 погибло 298 человек, 196 из которых были гражданами Нидерландов.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из «Бука» российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), Игоре Гиркине (позывной «Стрелок»), Олеге Пулатове (позывной «Гюрза»), Леониде Харченко (позывной «Крот»).

Напомним, что суд над подозреваемыми в катастрофе MH-17 начнется 9 марта 2020 г. и растянется на 25 недель. График судебных заседаний будет таким: 9-13 марта 2020; 23-27 марта 2020 года; 8 июня – 3 июля 2020; 31 августа – 13 ноября 2020; 1 февраля – 26 марта 2021 г. Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги, трансляция будет вестись в прямом эфире.

По оценкам юристов, судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17 продлится 4-5 лет.