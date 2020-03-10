Войска США начали покидать Афганистан

США начали вывод войск из Афганистана, в соответствии с договоренностями с талибами. «Талибан», в свою очередь, обязуется не позволять использовать Афганистан в качестве плацдарма против США и их союзников.

9 марта Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана в рамках заключенного с радикальным движением «Талибан» мирового соглашения, сообщает агентство «AFP».

Вывод американских военных начался через несколько часов после церемонии присяги президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра Абдулла Абдулла.

Ранее, Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с «Талибаном», целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тысяч до 8600 человек, а остальные войска выйдут за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

В свою очередь талибы обещают не позволят экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

Напомним, что президент США Джордж Буш распорядился ввести войска США в Афганистан в ответ на теракты 11 сентября 2001 года. «Талибан» укрывал Усаму бин Ладена и его террористическую сеть «Аль-Каида».

Это самая длинная война, которую американские войска ведут за рубежом. Она стоила США жизней 3500 военных и более 750 миллиардов долларов.

Трамп неоднократно обещал закончить «бесконечные войны» на Ближнем Востоке. Вывод войск может повлиять на его поддержку американскими избирателями в стремлении Трампа переизбраться на второй срок.