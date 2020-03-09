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Россия собирается завести на Донбасс коронавирус, – разведка

Россия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирус. Таким образом на оккупированные территории может попасть смертельно опасный COVID-19.

Украинская разведка сообщила о планах России выдворить в ОРДЛО украинца, недавно вернувшегося из Китая, у которого подозревают коронавирус, заявил пресс-центр Операции объединенных сил.

«Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку у мужчины место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне, не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях», – утверждается в сообщении.

Перевозка больного с подозрением на коронавирус из российского Новошахтинска произойдет через неконтролируемый участок украинско-российской границы в пункте пропуска «Должанский».

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Дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

#ООС #Операція_ОСЗа даними розвідки, на території російської федерації знаходиться чоловік, який нещодавно повернувся…

Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Maandag 9 maart 2020

Напомним, что в России по состоянию на утро 9 марта зарегистрировали 17 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 3 закончились выздоровлением.

В Украине известно об одном больном, он лечится в Черновцах после возвращения из Италии.

Источник Пресс-служба Штаба Операции объединенных сил

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