Россия на скамье подсудимых: В Нидерландах начинается суд по делу MH17

В судебном комплексе Схипхола недалеко от Амстердама пройдут первые слушания по делу о катастрофе Боинга-777 Малайзийских авиалиний, сбитого российским ЗРК «Бук» в небе над Донбассом.

В Нидерландах начинается судебный процесс по делу об уничтожении российскими войсками пассажирского Боинга рейса MH17. С первых минут трагедии была очевидна вина России, но все шесть лет Кремль препятствовала расследованию и вбрасывала фейки, сообщает российское издание «Грани.Ru».

Подсудимыми на процессе являются трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к ввозу из РФ в Украину комплекса «Бук», сбившего авиалайнер, а также к его эвакуации назад в Россию, сообщает из Схипхола корреспондент «Европейской Правды».

MH17: суд над Россией В Нидерландах начинается судебный процесс по делу об уничтожении российскими войсками пассажирского Боинга #MH17. С первых минут трагедии была очевидна вина России, но все шесть лет РФ препятствовала расследованию и вбрасывала фейки. https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.278410.html Geplaatst door Grani.Ru op Zondag 8 maart 2020

Один из россиян, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов, будет представлен на суде командой из двух нидерландских и одного российского защитника.

Есть два обвинения. Первое – это убийство всех людей на борту MH17. Второе – действия, которые привели к катастрофе лайнера. Суд, если подтвердит обвинения, должен установить, кто был причастен к этому, кто принимал участие», – рассказала журналистам Мэрайя Кнайф, судья-секретарь суда, в котором будут происходить слушания.

Родственники погибших считают, что этот процесс и приговор в нем позволит привлечь к ответственности представителей российской политической и военной элиты, причастных к катастрофе авиалайнера.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из «Бука» российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), Игоре Гиркине (позывной «Стрелок»), Олеге Пулатове (позывной «Гюрза»), Леониде Харченко (позывной «Крот»).

Напомним, суд над подозреваемыми в катастрофе MH-17 начнется 9 марта 2020 г. и растянется на 25 недель. График судебных заседаний будет таким: 9-13 марта 2020; 23-27 марта 2020 года; 8 июня – 3 июля 2020; 31 августа – 13 ноября 2020; 1 февраля – 26 марта 2021 г. Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги, трансляция будет вестись в прямом эфире.

По оценкам юристов, судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17 продлится 4-5 лет.