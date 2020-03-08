Яценюк заявил, что с Зекомандой ему не по пути

Экс-премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк опроверг информацию, опубликованную масс-медиа, где говорится о его желании «попасть в Зе-команду» и зондировании возможности назначения на должность главы НБУ. Яценюк сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Ответ: ложь», – написал он.

Относительно тезиса «Страны» о якобы ответственности премьер-министра за падение курса гривны, он подчеркнул, что гривна и экономика упали из-за войны и разграбленной предыдущим правительством казны. Зато его правительство остановило падение экономики, вызванное правлением Януковича и войной.

«Мы избежали дефолта. И с минус 16% ВВП вытащили развитие экономики в плюсовые показатели уже в первом квартале 2016 года. Но также следует знать, что за курс национальной валюты несет ответственность независимый орган – Национальный банк Украины», – подчеркнул Яценюк.

Лидер НФ подчеркнул, что упомянутые в материале так называемые коррупционные скандалы были частью борьбы против его правительства.

«Именно такие «страны» распространяли ложь о мифическом «первом миллиарде», виллах на Майами, мой выезд в Аргентину. Затем на этих же ресурсах публиковались признание бывшего депутата Онищенко, который потратил 30 миллионов долларов для дискредитации меня лично», – отметил Яценюк.

Сьогодні вночі відомий проросійським спрямуванням ресурс «Страна.юа», а за ним і безліч проросійських інтернет-ресурсів,… Geplaatst door Арсеній Яценюк op Zondag 8 maart 2020

«Член нашей политической команды Николай Мартыненко впервые в истории сам сложил депутатский мандат, открывая следствию возможность исследовать все обстоятельства политически мотивированных обвинений против него. Упреки о коррупционности – ложь и еще раз ложь», – подчеркнул он.

Яценюк призвал украинцев не верить в эту ложь и не поддаваться ей.

«Эти так называемые СМИ самом деле – пособники оккупантов, диверсионный отряд орды, ведущей войну против нашей страны. Их цель – уничтожить Украину изнутри. Потому что она для них чужая», – подытожил он.