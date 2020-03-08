«Мое тело – мое дело»: в Киеве прошел Марш за права женщин

В киевском Марше женщин приняли участие около двух тысяч человек. В полиции отчитались, что акция прошла спокойно.

В столице Украины Киеве в воскресенье, 8 марта, прошел Марш женщин. В акции приняли участие около двух тысяч человек, сообщили в столичной полиции.

Активисты прошли колонной с Михайловской до Почтовой площади, передает «Левый берег». Они скандировали «Мое тело – мое дело», «Цветы клумбам – права женщинам», а также держали плакаты с надписями «Я тебе не дорогуша», «Уважение – лучший подарок», «Лучше пожелай ей самореализации!», « Нас вдохновляет феминизм».

Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Фото с женских акций в Киеве. Пред 1 из 61 След

На странице события в Facebook сказано, что участники акции выступают против сексизма и дискриминации в обществе, а также хотят привлечь внимание к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает, в частности, криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия в целом.

Одновременно с Шествием женщин на Михайловской площади прошла акция «Женщины против абортов». На ней присутствовали участники организаций «Традиция и порядок», «Христианский фронт», а также представители «Правого сектора». Они призывали полностью запретить аборты в Украине.

В полиции отчитались, что акции в центре Киева прошли спокойно. Общественный порядок охраняли 500 полицейских и нацгвардейцев.