Паника в Раде отменяется: у нардепа Волошина не выявили коронавируса

Тест на коронавирус у депутата Волошина оказался отрицательным. Волошин подчеркнул, что «как и ожидал, результат теста отрицательный».

Тест на коронавирус у депутата Олега Волошина из пророссийской фракции ОПЗЖ оказался отрицательным, сообщил в своем Facebook сам нардеп.

«Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично спикер Верховной Рады Дмитро Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем», – заявил Волошин.

Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость мне… Geplaatst door Oleg Voloshin op Zaterdag 7 maart 2020

Напомним, что Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером. 5 марта стало известно, что Райтцера госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.

Это вызвало большой резонанс в Верховной Раде, так как Волошин все это время ходил на заседания и общался с большим количеством людей. Депутат от «Евросолидарности» Виктория Сюмар сообщила, что Волошина попросили изолировать из-за опасения, что он мог быть инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2 после визита во Францию.

Сам Волошин заявил, что у французского политика не было ни кашля, ни насморка, когда они встречались. Несмотря на это он пошел в Александровскую больницу (одна из госпитальных баз для больных коронавирусом) и сдал анализы.