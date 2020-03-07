Фотографии Зеленского в «The Guardian» вызвали скандал

Зеленский появился на обложке «The Guardian». Статья о президенте Украины называется «Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится».
Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала «The Guardian». На фото президент Украины сидит на столе и смеется.
В самом журнале, который вышел в печать в субботу, 7 марта, размещена статья с заголовком «Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится».
Внутри статьи – еще два снимка с Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом – держит руку в кармане.
Накануне пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала появление Зеленского на обложке известного европейского журнала, но не уточила, какого именно. Пресс-секретарь разместила в Instagram общие снимки с президентом в качестве тизера.
«Завтра у президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер – наше общее фото. На обложке, конечно, только президент», – подписала фотографии Мендель.
Напомним, в прошлом году Зеленский стал первым президентом Украины на обложке «Time».