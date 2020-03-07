Фотографии Зеленского в «The Guardian» вызвали скандал

Зеленский появился на обложке «The Guardian». Статья о президенте Украины называется «Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится».

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала «The Guardian». На фото президент Украины сидит на столе и смеется.

В самом журнале, который вышел в печать в субботу, 7 марта, размещена статья с заголовком «Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится».

Внутри статьи – еще два снимка с Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом – держит руку в кармане.

Фото Зеленского из журнала «The Guardian». Фото Зеленского из журнала «The Guardian». Фото Зеленского из журнала «The Guardian». Фото Зеленского с Мендель. Пред 1 из 4 След

Накануне пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала появление Зеленского на обложке известного европейского журнала, но не уточила, какого именно. Пресс-секретарь разместила в Instagram общие снимки с президентом в качестве тизера.

«Завтра у президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер – наше общее фото. На обложке, конечно, только президент», – подписала фотографии Мендель.

Напомним, в прошлом году Зеленский стал первым президентом Украины на обложке «Time».