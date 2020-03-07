«Слуга народа» Качура продолжает руководить подразделением организации Медведчука

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» в Соломенском районе Киева, сообщается в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, полученном в ответ на запрос представителя «Европейской Солидарности».

В этом же письме Минюст подтверждает, что руководителем ВОО «Украинский выбор» является нардеп «Оппозиционные платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова», – считают в «Евросолиидарности».

Текст ответа Минюста. Текст ответа Минюста. Пред 1 из 2 След

Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции «Европейская Солидарность» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. ГБР открыло уголовные производства за якобы «угрозы убийством», а президент Владимир Зеленский был признан «потерпевшим» из-за высказываний в соцсетях об опасности пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.

Народный депутат Рады восьмого созыва Татьяна Чорновол в прошлом году обнародовала информацию о том, что Качура был руководителем подразделения «Украинский выбор» еще со времен Революции Достоинства. Сам Качура публично опровергал на эту информацию и грозил обратиться в суд.

Напомним, в декабре прошлого года Качура похвастался результатами теста на полиграфе и выступил за прохождение аналогичной проверки всеми нардепами.