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«Слуга народа» Качура продолжает руководить подразделением организации Медведчука

В Минюсте подтвердили, что «слуга народа» Качура руководит подразделением организации Медведчука. Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО «Всеукраинское общественное движение» Украинский выбор».

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» в Соломенском районе Киева, сообщается в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, полученном в ответ на запрос представителя «Европейской Солидарности».

В этом же письме Минюст подтверждает, что руководителем ВОО «Украинский выбор» является нардеп «Оппозиционные платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова», – считают в «Евросолиидарности».

Текст ответа Минюста.
Текст ответа Минюста.
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Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции «Европейская Солидарность» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. ГБР открыло уголовные производства за якобы «угрозы убийством», а президент Владимир Зеленский был признан «потерпевшим» из-за высказываний в соцсетях об опасности пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.

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Народный депутат Рады восьмого созыва Татьяна Чорновол в прошлом году обнародовала информацию о том, что Качура был руководителем подразделения «Украинский выбор» еще со времен Революции Достоинства. Сам Качура публично опровергал на эту информацию и грозил обратиться в суд.

Напомним, в декабре прошлого года Качура похвастался результатами теста на полиграфе и выступил за прохождение аналогичной проверки всеми нардепами.

Источник Европейская Солидарность

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