В Верховной Раде выявили потенциального носителя коронавируса

Нардеп из ОПЗЖ Волошин в конце февраля встречался с французским депутатом, госпитализированным с коронавирусом. Он пребывал с визитом во Франции в конце февраля.

Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом, пишет издание «Европейская Правда».

27 февраля Волошин в Facebook опубликовал пост, текст которого сейчас недоступен. В нем он сообщил, что имел встречу с Рейтцером.

«Роскошный вид из окна кабинета коллеги из Национальной академии Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского изменения нормандского формата», – писал украинский депутат.

https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165/posts/3086350058064701

Позже Волошин удали свой пост.

По сообщению издания «Le Figaro», 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии «Республиканцы» из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.

«Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным», – сообщил французский парламент в своем заявлении.

Рейтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но этой неделе не посещал парламент.

Во французском парламенте начали внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с инфицированным депутатом. Кроме того, депутатов и сотрудников, имевших с ним тесный контакт в период с 24 по 28 февраля, предупредили о заражении коллеги в четверг вечером.

68-летний депутат, вероятно, заразился на евангельском собрании в эльзасском городе Мюлуз, в котором участвовали 2500 человек.